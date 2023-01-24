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Общество ,  
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Паромное сообщение между Сахалином и материком закрыли из-за шторма

Паромное сообщение между Сахалином и Хабаровским краем закрыли из-за шторма
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Паромное сообщение между городом Холмском на Сахалине и поселком Ванино в Хабаровском крае приостановлено из-за шторма в Татарском проливе, сообщили «РИА Новости» в Сахалинском морском пароходстве.

«Паромы «Сахалин-9» и «Сахалин-10» находятся в порту Ванино Хабаровского края, на подходе «Сахалин-8». Как только дизель-электроход зайдет в порт, прекратится работа морской переправы из-за шторма в море», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что ожидают возобновления паромного сообщения 26 января.

По данным Гидрометцентра, на юге Сахалина до 08:00 26 января будет сохраняться желтый уровень погодной опасности, в некоторых районах на побережьях будет дуть ветер со скоростью 15–17 м/с. Холмск находится в южной части острова.

Переправу на Сахалин с материка регулярно закрывают из-за непогоды. В ноябре она приостанавливала работу из-за метели. Тогда 15 районов острова накрывал циклон, в отдельных из них ветер усиливался до 15–20 м/с, шел снег. Неблагоприятные погодные условия наблюдались и в Хабаровском крае.

Теги
паромное сообщение Сахалин материк Хабаровский край судоходство
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