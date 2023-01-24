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Обвиненный в работе на Дерипаску экс-агент ФБР не признал вину

Обвиненный в работе на Дерипаску и нарушении санкций экс-агент ФБР не признал вину

Бывший сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Чарльз Макгонигал, арестованный по обвинению в работе на российского бизнесмена Олега Дерипаску, не признал вину, передают Reuters и CNN.

Макгонигала арестовалив Нью-Йорке накануне, 23 января. Ему предъявили обвинения в нарушении санкций США, сговоре и отмывании денег за работу на Дерипаску в 2021 году, пишет телеканал. По версии обвинения, экс-агент ФБР вступил в сговор с бывшим российским дипломатом Сергем Шестаковым с целью нарушения санкций и отмывания средств. Шестакова также обвиняют в даче ложных показаний.

США включили Дерипаску и связанные с ним компании — UC Rusal, En+, «Евросибэнерго» — в санкционный список в апреле 2018 года, позднее с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» санкции сняли. В обвинительном заключении сказано, что Макгонигал и Шестаков в 2019 году пытались организовать исключение из санкционного списка и самого Дерипаски, а в 2021 году начали расследование против одного из его конкурентов. Расследование они проводили по заказу предпринимателя и получали за это «скрытые платежи», утверждают в американском Минюсте.

Помощник директора ФБР Майкл Дрисколл говорил, что оба задержанных действовали от имени Дерипаски и «обманным путем использовали американскую организацию для сокрытия своей деятельности в нарушение законодательства США».

ABC News со ссылкой на информацию из обвинительного заключения отмечал, что после ухода из ФБР Макгонигал, по версии властей США, работал на Дерипаску через юридическую фирму и получил за это $25 тыс. Позднее он стал работать непосрественно на предпринимателя — ему выплатили $51 тыс. единовременно, а затем еще по $41 790 в течение трех месяцев, сказано в материале.

54-летний Макгонигал до выхода на пенсию в 2018 году был специальным агентом контрразведки в Нью-йоркском отделении ФБР. Он участвовал в расследованиях против «российских олигархов», в том числе в отношении Дерипаски.

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ФБР США Олег Дерипаска санкции
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