В США признали виновным мужчину после фото с ботинком на столе у Пелоси

Присяжные в США признали виновным 62-летнего жителя Арканзаса Ричарда Барнетта, который во время штурма Капитолия в январе 2021 года сфотографировался с ботинком на столе в кабинете спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом сообщила The Neew York Times со ссылкой на представителя прокуратуры.

Издание показало фото Барнетта, на котором тот сидит в кресле в офисе спикера, закинув ногу в ботинке на стол. Она лежит на папке с документами.

Барнетту предъявили обвинения по восьми пунктам, в том числе в хулиганстве, ему грозит до 47 лет лишения свободы, уточнил прокурор. Его обвиняют в препятствовании следствию, подстрекательстве, блокировании себя в закрытом учреждении со смертоносным или опасным оружием, участии в демонстрации и краже государственного имущества. Обвинение полагает, что он украл из кабинета Пелоси конверт с письмом, адресованный конгрессмену.

Приговор американцу должны вынести 3 мая.

Адвокат подсудимого Джозеф Макбрайд сообщил, что его подзащитный хочет обжаловать вердикт присяжных. Представитель защиты заверил, что Барнетт, «любит свою страну» и «понимает, что сделал что-то не так». «Он не думает, что его жизнь должна закончиться из-за того, что он закинул ноги на чей-то стол», — приводит слова адвоката издание.

Сам Барнетт не признал вину по всем пунктам, пишет газета. Сейчас он находится под домашним арестом.

6 января 2021 года толпа сторонников экс-президента США Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В день штурма или сразу после этого погибли пять человек, 140 полицейских пострадали.

Трамп публично отказывался признать результаты выборов 2020 года и пытался оспорить их через суд. Он утверждал, что в ходе голосования было допущено множество нарушений, и требовал пересмотреть итоги голосования.Его соперник, действующий президент США Джо Байден обвинил предшественника в неуважении к воле американского народа. Позднее Трамп осудил штурм Капитолия.