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Полиция Вашингтона заявила о готовности к новому штурму Капитолия

Начальник полиции по охране Капитолия Том Мэнджер: мы готовы к возможному новому штурму
В охране Капитолия считают, что с 2021 года политические разногласия в стране лишь усилились. Два года назад в штурме здания парламента США участвовали несколько тысяч человек, недовольных результатами выборов
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Начальник управления полиции по охране Капитолия Том Мэнджер выступил с заявлением, что в условиях продолжающихся угроз в адрес законодателей и поляризации мнений не исключена попытка повторения событий 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа прорвали оцепление и ворвались в Капитолий. «Случись немыслимое, мы будем готовы», — пообещал он.

Как сообщает CBS News, последние два года охрана Капитолия действительно пыталась учесть ошибки, допущенные в 2021-м. Во-первых, была налажена связь с другими полицейскими подразделениями Вашингтона, что позволяет лучше понимать общую обстановку в городе. Помимо этого упрощен порядок вызова на помощь национальной гвардии. 6 января 2021 года отсутствие подкреплений позволило бунтовщикам некоторое время иметь перевес над полицией.

Главным достижением Мэнджер назвал повышение уровня подготовки охраняющего Капитолий подразделения.

В ходе беспорядков двухлетней давности в штурме Капитолия участвовало около 2 тыс. человек, недовольных исходом президентских выборов в США. Один полицейский погиб, 140 получили ранения.

Среди демонстрантов также были погибшие. Ветеран ВВС Эшли Бэббитт была застрелена офицером полиции, а 34-летняя Росанна Бойлэнд скончалась от передозировки наркотиков.

Несколько человек получили тюремные сроки за нападения на полицейских и незаконное ношение оружия.

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