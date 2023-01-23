Сотрудники спецназа Косово обстреляли машину сербов

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Сотрудники ROSU — спецподразделения полиции самопровозглашенной Республики Косово — обстреляли сербский автомобиль на севере территории, сообщил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, передает телеканал RTS.

Машина была повреждена, в ней находились два серба, один из них был ранен в левую часть грудной клетки. Его доставили в сербскую больницу.

В последние месяцы конфликт между Сербией и Косово обострился. В ноябре прошлого года в Косово вступил в силу запрет на использование сербских автономеров, что вызвало недовольство местных сербов. Лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики.

Ситуация усугубилась в декабре 2022-го из-за ареста косовского полицейского — этнического серба Деяна Пантича. Он вместе с коллегами отказался продолжать службу в составе полиции Косово и оставил свой пост в Косовска-Митровице. Местные жители начали устанавливать баррикады на автотрассе на севере края, чтобы воспрепятствовать вывозу Пантича в Приштину.

Полицейского отпустили под домашний арест. 29 декабря сербы начали убирать баррикады.