В Тюменской области объяснили субсидии на оплату коммуналки в 1 копейку

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Начисление субсидии размером в 1 копейку жителю Ишима на оплату коммунальных услуг связано с техническими особенности работы электронной системы, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

«Когда человек обращается за субсидией, то форма решения о предоставлении субсидии должна содержать сведения о сумме субсидии. И сама эта программа не допускает ноль, поэтому указывается минимальная сумма. В данном случае 0,01 руб. — это указание на то, что субсидия одобрена», — говорится в сообщении администрации Ишима. Уточняется, что фактический размер субсидии будет рассчитан после 25 января с учетом сведений о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Днем 23 января телеграм-канал «Курятник» опубликовал документ, согласно которому местному жителю администрация Ишима предоставила субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 0,01 руб. Субсидия на сумму в одну копейку выделена на период с 1 января по 30 июня.

В администрации региона подчеркнули, что уже делали запрос в техническую поддержку сайта, на котором оформляются заявления, чтобы в форме ответа вместо 0,01 руб. значилось одобрена или не одобрена субсидия. «Ждем ответ от службы техподдержки, могут ли они внести такие изменения», — сообщили в пресс-службе.

В 2022 году в России дважды индексировали тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предельный рост цен ЖКУ, в соответствии с постановление правительства, составил 9%.