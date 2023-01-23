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Механизм «постоянных» кредитных каникул запустят для россиян с марта

Аксаков: механизм «постоянных» кредитных каникул заработает в России с марта 2023 года
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россияне смогут взять кредитные каникулы по любому виду потребительских займов с марта 2023 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года, соответствующий закон планируют принять до конца февраля, говорит глава думского комитета.

Пока что инструментом могут воспользоваться только мобилизованные и ипотечные заемщики, но в марте он станет доступен и для других граждан, взявших кредит. С его помощью граждане смогут оформить отсрочку по обязательствам на полгода при снижении доходов на 30% от среднемесячного заработка за прошлый год. Сумма займа должна составлять от 450 тыс. до 1,6 млн руб. Оформить кредитные каникулы можно один раз за время действия кредитного договора.

Суть механизма — это перенос сроков внесения платежей заемщика без штрафов и пеней, а не прощение долга. За период кредитных каникул на его текущую задолженность также будут начисляться проценты, отмечается в законопроекте.

Банк России предложил сделать механизм кредитных каникул действующим на постоянной основе и распространить его на все потребительские кредиты и займы, опираясь на предыдущий опыт его применения, сообщили в регуляторе «Известиям».

Схожий закон об ипотечных каникулах вступил в силу с 31 июля 2019 года. Он распространяется на граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту. Согласно закону, граждане могут потребовать от банка сократить платежи или приостановить их на срок до полугода. При этом приостановка не будет считаться просрочкой, поэтому не отразится на кредитной истории, но при этом возрастет общая сумма по процентам.



В июле 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах ссуд, по которым граждане могут обратиться в банки для получения кредитных каникул. Эта мера была временной, обратиться за кредитными каникулами можно было до 30 сентября 2022 года. Лимит для физлиц составляет 300 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — 350 тыс. руб., по кредитным картам — 100 тыс. руб., по автокредитам — 700 тыс. руб.

Лимит по ипотечным кредитам для Москвы составляет 6 млн руб., для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — 4 млн руб., для остальных регионов России — 3 млн руб.

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