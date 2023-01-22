Telegraph узнала о согласии Елизаветы II дать титул принцу Эндрю

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:01
11 компетенций, которые помогут женщинам преодолеть «стеклянный потолок» Pro, 08:58
Посол ЮАР заявил, что 13 стран выразили интерес к вступлению в БРИКС Политика, 08:43
Топ-10 худших российских акций 2022 года. Рейтинг «РБК Инвестиций» Инвестиции, 08:30
В ЛНР сообщили о переброске бронетехники ВСУ под Сватово Политика, 08:19
Telegraph узнала о согласии Елизаветы II дать титул принцу Эндрю Общество, 08:06
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
В Госдуме предложили убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» Общество, 08:01
Праздничные мероприятия в честь коронации Карла III пройдут с 6 по 8 мая Общество, 07:27
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 07:13
Посол ЮАР заявил о высокой популярности Путина в стране Политика, 06:48
В МИД Финляндии сообщили о заморозке российских активов почти на €200 млн Политика, 06:36
В ЛНР заявили об обстреле Стаханова из РСЗО HIMARS Политика, 05:55
WSJ сообщила о трещинах на открытой Си Цзиньпином ГЭС в Эквадоре Политика, 05:30
Умерла Елизавета II ,  
0 

Telegraph узнала о согласии Елизаветы II дать титул принцу Эндрю

Telegraph узнал о согласии Елизаветы II на титул «Его королевское высочество» принцу Эндрю

Королева Великобритании Елизавета II, когда была жива, разрешила своему сыну, герцогу Йоркскому принцу Эндрю использовать титул «Его королевское высочество, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Принц смог убедить свою мать позволить ему использовать титул после личных бесед, отмечает издание. Монарх, по его информации, разрешила использовать титул «в частном порядке».

Окружение королевы неоднозначно отреагировало на эту идею, так как опасалось, что это вызовет недовольство в обществе. План по оценке реакции подданных впоследствии провалился, и принц потерял возможность использовать титул до смерти матери, пишет газета, не называя причин.

Сейчас судьбу титулов герцога Йоркского должен решить король Карл III, который сменил свою мать на престоле. Однако он вряд ли поддержит эту идею, так как будет стремиться не навредить репутации монархии, говорят источники The Telegraph.

Принц Эндрю в августе 2021 года попал в скандал после того, как правозащитница Вирджиния Джуффре подала на него в суд, обвинив в домогательствах. По ее словам, принц неоднократно принуждал ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет, в том числе в особняке миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Герцог Йоркский отверг обвинения и заявил, что не помнит встреч с правозащитницей. Фотографию, где они были запечатлены с подругой Эпштейна Гилейн Максвелл, принц Эндрю назвал подделкой.

Читайте на РБК Pro
Рынок труда снова тряхнуло: какие топ-менеджеры теперь в цене
11 компетенций, которые помогут женщинам преодолеть «стеклянный потолок»
«Повышения зарплат не ждите»: ключевые тренды для рынка труда на 2023 год
Как аферисты наживаются на хайпе вокруг искусственного интеллекта

После того, как в отношении принца выдвинули обвинения, Эндрю лишился воинских званий и права королевского покровительства, то есть поддержки благотворительных, военных и общественных организаций со стороны члена королевской семьи. В 2019 году он попросил освободить его от публичных обязанностей.

Впоследствии принц заключил внесудебное соглашение с правозащитницей, пообещав сделать «существенное пожертвование» в учрежденный ею фонд помощи жертвам насилия. Елизавета II внесла в него £2 млн (около $2,7 млн).

Теги
Персоны
Елизавета II Принц Эндрю титул Великобритания

Елизавета Вторая Виндзор

монарх, королева Великобритании

21 апреля 1926 года
Материалы по теме
The Sun узнала, что Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца
Политика
В Эдинбурге задержали мужчину, оскорбившего принца Эндрю
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter