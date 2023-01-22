Telegraph узнала о согласии Елизаветы II дать титул принцу Эндрю

Королева Великобритании Елизавета II, когда была жива, разрешила своему сыну, герцогу Йоркскому принцу Эндрю использовать титул «Его королевское высочество, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Принц смог убедить свою мать позволить ему использовать титул после личных бесед, отмечает издание. Монарх, по его информации, разрешила использовать титул «в частном порядке».

Окружение королевы неоднозначно отреагировало на эту идею, так как опасалось, что это вызовет недовольство в обществе. План по оценке реакции подданных впоследствии провалился, и принц потерял возможность использовать титул до смерти матери, пишет газета, не называя причин.

Сейчас судьбу титулов герцога Йоркского должен решить король Карл III, который сменил свою мать на престоле. Однако он вряд ли поддержит эту идею, так как будет стремиться не навредить репутации монархии, говорят источники The Telegraph.

Принц Эндрю в августе 2021 года попал в скандал после того, как правозащитница Вирджиния Джуффре подала на него в суд, обвинив в домогательствах. По ее словам, принц неоднократно принуждал ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет, в том числе в особняке миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Герцог Йоркский отверг обвинения и заявил, что не помнит встреч с правозащитницей. Фотографию, где они были запечатлены с подругой Эпштейна Гилейн Максвелл, принц Эндрю назвал подделкой.

После того, как в отношении принца выдвинули обвинения, Эндрю лишился воинских званий и права королевского покровительства, то есть поддержки благотворительных, военных и общественных организаций со стороны члена королевской семьи. В 2019 году он попросил освободить его от публичных обязанностей.

Впоследствии принц заключил внесудебное соглашение с правозащитницей, пообещав сделать «существенное пожертвование» в учрежденный ею фонд помощи жертвам насилия. Елизавета II внесла в него £2 млн (около $2,7 млн).