Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье и обвинил ВСУ в обстреле кладбища

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье и обвинил ВСУ в обстреле кладбища

Украинские войска обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, повреждены десятки надгробий.

Позднее Рогов заявил, что в городе Запорожье, который находится под контролем украинских сил, произошел «громкий и объемный одиночный взрыв». После этого прозвучали еще несколько взрывов, они были слышны из ближайшего пригорода. «Удары наносятся по военным складам и инфраструктуре, используемой боевиками ВСУ для ведения войны», — написал он.

В ночь на 22 января в подконтрольной Украине части Запорожской области звучала воздушная тревога, позже сигнал был отменен.

Рогов заявил об уничтожении группы диверсантов в Запорожской области Политика

Россия контролирует более 70% области. По словам врио губернатора Евгения Балицкого, занятие оставшейся территории региона может начаться весной.

21 января Рогов заявил, что Украина в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область. На этом участке фронта идут активные боевые действия, говорил он. Российская армия, по его словам, владеет инициативой по всей линии фронта, войскам удалось «взломать» первую линию обороны украинских сил.