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NYT сообщила о возможной отставке главы аппарата Белого дома

NYT сообщила о намерении главы аппарата Белого дома Рона Клейна уйти в отставку

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн в ближайшие недели может уйти в отставку, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Газета называет это самым значимым изменением в американской администрации с момента вступления в должность президента США Джо Байдена в январе 2021 года.

По данным газеты, официальное объявление об отставке может быть сделано после обращения Байдена к нации 7 февраля. Какое-то время после этого Клейн продолжит исполнять свои обязанности. NYT отмечает, что Клейн продержался на этом посту дольше других своих предшественников в демократических администрациях за предыдущие 50 лет.

Среди возможных преемников на пост главы аппарата Белого дома издание называет министра труда Мартина Уолша; представителя США в Организации экономического сотрудничества и развития Джека Маркелла, старших советников Байдена Аниту Данн и Стивена Риччетти, министра сельского хозяйства Тома Вилсака, экс-координатора администрации по борьбе с COVID Джеффа Зинтса и других.

NYT пишет, что Клейн является «исключительно важной фигурой» в администрации Байдена. Благодаря ему, в частности, были утверждены пакет экономической помощи пострадавшим из-за COVID размером в $1,9 трлн, план модернизации инфрастуктуры стоимостью $1 трлн и другие законодательные инициативы.

Рон Клейн в 1995-1999 годах возглавлял аппарат вице-президента Альберта Гора, а в 2009-2011 годах трудился на аналогичной должности у Байдена (был вице-президентом с 2009 по 2017 год).

Теги
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