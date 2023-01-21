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На Украине уволят подозреваемого в получении $400 тыс. взятки замминистра

На Украине уволят подозреваемого в получении взятки в $400 тыс. замглавы мининфраструктуры

Из министерства инфраструктуры Украины уволят замминистра Василия Лозинского в связи с подозрением в хищении бюджетных средств, сообщается в Facebook ведомства (компания-владелец соцсети, Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Василий Лозинский будет уволен с должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже дал вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков (глава ведомства. — РБК)», — сказано в сообщении.

О том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски, а затем задержало Лозинского, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и правительстве.

По ее данным, в отношении замминистра начато расследование по ст. 364 и 368 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в большом размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по группе или группе).

Как указывает газета, Лозинского подозревают в получении взятки в размере $400 тыс. долларов при закупке генераторов.

Как пишет «Украинская правда», Лозинский с ноября был исполняющим обязанности министра развития общин и территорий (ранее был первым замом министра). Потом это ведомство объединили с министерством инфраструктуры. Главой единого ведомства стал Кубраков, а Лозинский получил должность заместителя.

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Украина взятка увольнение
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