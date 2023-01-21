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Жители нескольких микрорайонов Воронежа остались без воды из-за аварии

Жители нескольких микрорайонов Воронежа остались без воды из-за коммунальной аварии
Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press
Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press

Жители двух микрорайонов Воронежа — Придонского и Подклетного — остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе, сообщила администрация города на своей странице во «ВКонтакте».

«Специалисты «РВК-Воронеж» (местный водоканал. — РБК) продолжают восстановительные работы на водопроводной линии диаметром 300 мм в районе дома № 17 по ул. 232 Стрелковой Дивизии. Для их проведения с 15:30 временно приостановлено водоснабжение в микрорайонах Придонской и Подклетное», — сказано в сообщении.

Людям пообещали организовать подвоз воды. Кроме того, из-за ремонтных работ в Придонском изменили схемы движения трех автобусных маршрутов.

Как пишет издание «Воронежские новости», отключение воды коснулось примерно 25 тыс. человек.

В июле прошлого года на территории Коминтерновского района Воронежа вводили режим ЧС из-за аварии на водопроводе. Тогда произошли две утечки на водоводе диаметром 1000 мм, проводились земляные работы, чтобы устранить прорывы системы. На ликвидацию аварии ушло около двух суток.

Теги
Воронеж водоснабжение
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