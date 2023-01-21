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Жене экс-премьера Чехии прислали письмо с пулей и оскорблениями

Жене кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша прислали письмо с пулей и оскорблениями
Андрей Бабиш&nbsp;и&nbsp;Моника Бабишова
Андрей Бабиш и Моника Бабишова (Фото: David W Cerny / Reuters)

На имя супруги кандидата в президенты Чехии и бывшего премьера страны Андрея Бабиша пришло анонимное письмо с оскорблениями, в конверте была пуля, заявил Бабиш, передает Cesky Novini.

«Охрана передала мне конверт на имя моей жены Моники, в котором была пуля и анонимное сообщение, полное оскорблений. К сожалению, речь идет о запугивании кандидата в президенты и его семьи», — сказал он.

Бабиш сообщил, что обратился в полицию после инцидента. Он отметил, что опасается за свою жизнь и свою семью.

В полиции рассказали, что ведут расследование по факту случившегося. Полицейские сообщили, что письмо пришло Бабишу в четверг. Там не уточнили, действительно ли находившийся в конверте предмет был пулей, его осмотрят эксперты.

Как пишет издание, угрозы в адрес Бабиша осудили его соперник, Петр Павел, а также премьер-министр Петр Фиала. Он написал в Twitter, что «необходимо безоговорочно осудить любое насилие, как прямое, так и в форме угроз». «Таким вещам не место в Чехии», — подчеркнул премьер.

Павел в Twitter написал, что ситуация «накалилась» «из-за запугивания избирателей и антикампании», проводимой Бабишем. В частности, речь идет о рекламных билбордах, на которых говорится, что Бабиш, возглавив страну, не собирается втягивать ее в «войну». Павел посоветовал оппоненту убрать эту рекламу.

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Бабиш в интервью Denik отметил, что настаивает на необходимости сохранить мир в Европе на фоне украинского конфликта. «Я говорю о Европе и о том, что мы должны стремиться к миру. Да, давайте направим оружие на Украину, но в то же время постараемся положить конец конфликту», — сказал он.

Бабиш, бывший премьер Чехии и бизнесмен, и Павел, генерал и экс-глава военного комитета НАТО, вышли во второй тур президентских выборов, голосование пройдет 27–28 января. В первом туре кандидаты набрали 34,99% и 35,4% соответственно.

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