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Трабер простил ударившего его на борту самолета врача

Бизнесмен Илья Трабер простил ударившего его на борту самолета врача-культуриста
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Бизнесмен Илья Трабер простил врача Анвара Ниязова, с которым у него произошла потасовка в самолете, сообщил РБК адвокат предпринимателя Игорь Сочиянц.

«К Илье Ильичу обратилась мать [врача], помимо обращения самого Ниязова. А он все-таки человек старой формации, правильной, и обращение матери не мог оставить без своей реакции. Мы отвезли заявление о прекращении дела в связи с примирением. Дело было прекращено, а он [Анвар Ниязов] был вчера освобожден из СИЗО «Кресты», — рассказал Сочиянц.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Фонтанка» пишет, что инцидент между 72-летним Трабером и 35-летним Ниязовым произошел 24 ноября на борту самолета «Аэрофлота», следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. Три дня спустя Московский районный суд Санкт-Петербурга постановил взять Ниязова под стражу, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов города в телеграм-канале. Как сообщили в суде, Ниязов, обладающий навыками рукопашного боя, и его оппонент, «пассажир Т.», сидели на соседних местах в эконом-классе. Между ними начался словесный конфликт. Ниязов, как пишет «Фонтанка», «слишком вольготно развалился» и стал притеснять Трабера. Во время ссоры, по данным издания, предположительно, Трабер произнес фразу «Что ты, как мартышка, развалился?». В итоге бизнесмен получил не менее пяти ударов «по голове, лицу и руке», у него был сломан палец, сообщили в суде.

Ниязов был подозреваемым по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ему грозило до пяти лет лишения свободы. Он сообщил, что принес потерпевшему извинения.

Трабер в 1993 году стал совладельцем Петербургского нефтяного терминала и получил контроль над нефтебазой в порту Петербурга. Еще одним совладельцем терминала была Петербургская топливная компания, которую контролировал лидер тамбовской ОПГ Владимир Кумарин. Трабер также получил контроль над морским портом «Санкт-Петербург».

В 1995 году газета «Коммерсантъ» назвала Трабера монополистом на рынке торговли антиквариатом в Санкт-Петербурге: ему принадлежали четыре салона, аукционный зал, реставрационный центр, ювелирные мастерские и галерея академической живописи.

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