МИД пообещал «терроризирующей журналистов» Франции запоминающиеся меры

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В МИД России заявили об ответных мерах в случае блокировки банковского счета телеканала RT France, «дочки» российского телеканала RT. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.

«Они [ответные меры] будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов», — заявили в Министерстве иностранных дел.

20 января Министерство экономики и финансов Франции заблокировало банковский счет RT France. Решение было принято в рамках девятого пакета санкций Евросоюза против России из-за военной операции на Украине, введенного в декабре. Помимо этого телеканала под ограничения попали ВГТРК, «Национальная медиа группа» и АНО «ТВ-новости», которая является управляющей компанией RT.

Президент и главный редактор RT France Ксения Федорова получила сообщение из банка, в котором говорилось о заморозке всех средств на счету телеканала, писала Le Monde со ссылкой на внутреннее письмо компании. По словам Федоровой, в нынешних обстоятельствах невозможно «продолжать деятельность на тех же условиях, что и раньше». В начале марта, после начала военной операции на Украине, Федорова говорила, что зарплатные счета нескольких сотрудников канала были заблокированы. Она назвала это дискриминацией по национальному признаку.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля 2022 года заявила, что RT не сможет продолжать вещание на территории Евросоюза. Она назвала телеканал «кремлевской медиамашиной».