В Испании арестовали одного из 10 самых разыскиваемых ФБР преступников

Полиция Испании арестовала гражданина Новой Зеландии, находящегося в списке из десяти самых разыскиваемых преступников ФБР. Об этом говорится в Twitter испанской полиции (соцсеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры).

«Он был приговорен к пожизненному заключению в США за преступления, связанные с детской порнографией, сексуальной эксплуатацией, сексуальным насилием и незаконным заработком, заработав +17 миллионов долларов», — пишет испанская полиция.

Как пишет газета El Pais, задержанный — гражданин Новой Зеландии Майкл Дж. Пратт. Он скрывался в отеле в Мадриде под вымышленным именем.

В период с 2012 по 2019 год Пратт, 40-летний новозеландец, обманывал несовершеннолетних и молодых женщин из разных городов США и Канады для производства порнографии. Пратт использовал других женщин в качестве приманки, платя им за то, чтобы убедить жертв в том, что материал никогда не будет опубликован, пишет газета со ссылкой на пресс-службу полиции.

В США Пратт заочно приговорен к пожизненному заключению.