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В правящей партии Новой Зеландии назвали имя следующего премьера страны

Новым премьером Новой Зеландии станет министр образования и полиции Крис Хипкинз

Новым премьер-министром Новой Зеландии после отставки действующего премьера страны Джасинды Ардерн станет министр образования и полиции Крис Хипкинс, передает Radio New Zeland со ссылкой на заявление правящей Лейбористской партии.

Хипкинс является единственным кандидатом на пост премьера, поэтому голосование будет формальным, отмечает радиостанция. Выборы нового премьер-министра пройдут в воскресенье, 22 января.

Действующий премьер Новой Зеландии, 42-летняя Джасинда Ардерн объявила об уходе в отставку 19 января. Она заявила, что отдала работе много сил, и ей больше не хватает энергии, чтобы исполнять свои обязанности. Ардерн занимает пост премьер-министра страны с 2017 года.

В октябре в стране запланированы всеобщие выборы. Согласно опросам, лейбористы уступают по популярности оппозиционной Национальной партии, что сделало бы крайне сложной борьбу Ардерн за третий премьерский срок, хотя в прошлом она сумела преодолеть беспрецедентные кризисы и стать одним из значительных либеральных лидеров на мировой арене, а также получить известность как борец за права работающих женщин.

Хипкинс родился в 1978 году. В 2008 году, в возрасте 30 лет, он стал членом парламента. В 2017 году его назначили министром образования в кабинете Джасинды Ардерн. Спустя три года он стал врио министра здравоохранения.В 2020 году он занял пост министра государственной службы, а в 2022 году стал министром полиции.

Теги
Новая Зеландия Выборы отставка премьера премьер-министр
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