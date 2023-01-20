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Британского премьера оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности

Полиция Британии оштрафовала премьер-министра Сунака за непристегнутый ремень безопасности

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака оштрафовали за то, что он не пристегнул ремень безопасности, когда ехал в автомобиле на пассажирском месте, передает Sky News. В сообщении пресс-службы полиции графства Ланкашир в Twitter говорится, что штраф был выписан мужчине 42 лет.

«После распространения в социальных сетях видео, на котором видно, как человек не пристегнул ремень безопасности, когда был пассажиром автомобиля, ехавшего в Ланкашире, мы сегодня (пятница, 20 января) выдали 42-летнему мужчине из Лондона условное предложение оплаты штрафа», — говорится в сообщении.

В канцелярии главы британского правительства заявили, что это была ошибка суждения, премьер отстегнул ремень безопасности, чтобы снять небольшое видео. «Он полностью признает, что это была ошибка, и приносит извинения за нее», — добавили там.

Речь идет о видео, которое Сунак снял в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). В нем он рассказывал об увеличении финансирования Ланкашира. На видео, которое публикует Sky News, видно, что премьер сидит на пассажирском сиденье, не пристегнув ремень безопасности. Максимальный штраф за такое нарушение — до £500 (около $620).

Риши Сунак не единственный премьер-министр Великобритании, который получал штрафы. Так, его предшественника Бориса Джонсона оштрафовали весной 2022 года за устройство вечеринок во время локдауна, введенного из-за пандемии. Би-би-си сообщила, что по итогам расследования всего было выписано 126 штрафов за восемь вечеринок в разные даты. Всего были оштрафованы 83 человека, 28 из них получили от двух до пяти штрафов, сколько штрафов получил Джонсон не уточнялось. Размер и общая сумма выписанных штрафов также не назывались. 

Теги
Риши Сунак Великобритания штраф ремень безопасности
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