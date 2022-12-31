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Сунак предрек продолжение экономических проблем в Британии в 2023 году

Премьер Риши Сунак предрек продолжение экономических проблем в Великобритании в 2023 году
2022 год был тяжелым, но следующий не будет проще, заявил премьер Британии Риши Сунак. В данной ситуации он пообещал поставить «приоритеты народа на первое место»
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Великобритания продолжит сталкиваться с экономическими проблемами в следующем году, заявил премьер-министр страны Риши Сунак в своем новогоднем обращении, которое цитирует Би-би-си.

«Как только мы оправились от беспрецедентной глобальной пандемии, Россия начала [боевые действия на Украине]. <...> Я не собираюсь притворяться, что все наши [экономические] проблемы исчезнут в новом году», — сказал политик.

42-летний Сунак стал премьер-министром в конце октября 2022 года, после ухода с поста Лиз Трасс. Она провела в должности главы правительства меньше всех других премьеров — 44 дня. Сунак же стал самым молодым главой британского кабмина в истории.

По его словам, военные действия на Украине оказали «глубокое экономическое воздействие» и отразились на жизни британцев. Сунак пообещал, что «самым уязвимым» окажут поддержку в связи с ростом расходов на электроэнергию. Он отметил, что его правительство поставит «приоритеты народа на первое место».

Лондон также продолжит поддержку Киева, тем самым показывая «самое лучшее, что есть в Великобритании», подчеркнул премьер.

О влиянии кризиса на Украине на народ заявил и канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем новогоднем обращении. Он отметил, что немцы ощущают последствия событий на Украине «в повседневной жизни: во время покупок в продуктовом магазине, на заправке или при оплате счетов за электричество или газ».

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Политик также подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Киев вместе с партнерами по ЕС и НАТО, поскольку эти два объединения на данный момент «едины так, как давно не были».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Риши Сунак Великобритания экономический кризис
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