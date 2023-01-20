Лукашенко показали прозрачный телевизор «послезавтрашнего дня»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Генпрокуратура Украины заподозрила спасателей из Мелитополя в госизмене Политика, 20:10
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 20:06
Власти Украины исключили Киев из списка территорий возможных боев Политика, 20:04
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 19:46
Хачанов написал: «Арцах, держись» после победы в матче на Australian Open Спорт, 19:41
WhatsApp позволил отправлять сообщения самому себе Технологии и медиа, 19:23
Цены на газ в Европе взлетели на 10% Инвестиции, 19:20
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
«Мы последнее поколение, спасибо». Почему китайцы не хотят иметь детей Life, 19:16
Журналистка Readovka получила ранение в Соледаре Политика, 19:16
Медведев назвал нехватку уверенности причиной вылета с Australian Open Спорт, 19:13
В Сочи произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей Общество, 19:07
Власти Чечни начали обсуждать производство «джихад-машин» Бизнес, 19:04
Рост биткоина и банкротство Genesis. Главные события недели Крипто, 19:03
«Репутация хуже некуда». Как может пройти перезапуск биржи FTX Крипто, 18:59
Технологии и медиа ,  
0 

Лукашенко показали прозрачный телевизор «послезавтрашнего дня»

Александру Лукашенко показали прозрачный телевизор по технологии «послезавтрашнего дня»

Лукашенко показали прозрачный телевизор «послезавтрашнего дня»
Video

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в Минске на выставке научно-технических достижений представили прозрачный телевизор «Горизонт», видео опубликовал близкий к главе государства телеграм-канал «Пул первого».

«Это технологии послезавтрашнего дня. Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей в течение, может быть, десятка лет. Сегодня мы производим такие телевизоры под заказ, у них коммерческая стоимость», — цитирует гендиректора управляющей компании холдинга «Горизонт» Юрия Предко агентство БелТА.

По словам управляющего директора, телевизоры можно использовать в автомобилях премиум-класса в качестве перегородки между водителем и пассажиром.

«Горизонт» является крупнейшим в стране производителем
электроники и бытовой техники. Компания выпускает телевизоры, микроволновые печи, газовые плиты, водонагреватели.

В начале сентября 2022 года Лукашенко представил первый белорусский компьютер, который был создан на заводе «Горизонт». По словам президента, он имеет 12% белорусских составляющих. Цены на первый белорусский ноутбук начинались от 1300 белорусских рублей — 35,3 тыс. российских рублей.

Читайте на РБК Pro
«Повышения зарплат не ждите»: ключевые тренды для рынка труда на 2023 год
Глинтвейн: чем полезен популярный зимний напиток
Люди без возраста: 7 привычек, которые помогут замедлить старение
10 акций, которых не коснутся проблемы экономики в 2023 году
Теги
Персоны
Белоруссия Александр Лукашенко телевизор ноутбук

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко описал оборонные связи с Россией словами «ой как далеко зашли»
Политика
Лукашенко обратился к российским военным на полигоне «Общее дело делаем»
Политика
Apple представила ноутбуки MacBook Pro на новых процессорах
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter