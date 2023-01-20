Лукашенко показали прозрачный телевизор «послезавтрашнего дня»

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Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в Минске на выставке научно-технических достижений представили прозрачный телевизор «Горизонт», видео опубликовал близкий к главе государства телеграм-канал «Пул первого».

«Это технологии послезавтрашнего дня. Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей в течение, может быть, десятка лет. Сегодня мы производим такие телевизоры под заказ, у них коммерческая стоимость», — цитирует гендиректора управляющей компании холдинга «Горизонт» Юрия Предко агентство БелТА.

По словам управляющего директора, телевизоры можно использовать в автомобилях премиум-класса в качестве перегородки между водителем и пассажиром.

«Горизонт» является крупнейшим в стране производителем

электроники и бытовой техники. Компания выпускает телевизоры, микроволновые печи, газовые плиты, водонагреватели.

В начале сентября 2022 года Лукашенко представил первый белорусский компьютер, который был создан на заводе «Горизонт». По словам президента, он имеет 12% белорусских составляющих. Цены на первый белорусский ноутбук начинались от 1300 белорусских рублей — 35,3 тыс. российских рублей.