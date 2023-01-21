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Станцию «Пыхтино» в Москве начали отделывать в стиле советской авиации

В ближайшее время на станции «Пыхтино», которая вместе с «Внуково» замыкает участок продления Солнцевской ветки метро, начнут монтировать декоративные панели с изображениями самолетов. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что дизайн этой станции посвящен истории авиации и, в частности, отечественного авиастроения. Это объясняется и близостью «Пыхтино» к аэропорту Внуково, где расположится последняя станция желтой ветки метро, и география самого поселка Пыхтино — рядом с метро находятся улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

Вице-мэр столицы рассказал, что строители уже установили каркас на путевой стене станции, а вскоре начнут монтировать на него алюминиевые панели с графическими изображениями самолетов. Если пассажир идет по платформе, то на этой композиции он сможет проследить историю авиастроения в России, от АНТ-3 (одно из первых детищ конструктора Туполева родом из 1920-х годов) до Ту-214 (магистральный узкофюзеляжный лайнер, одна из последних разработок ПАО «Туполев»).

Еще одна «тушка» серии 144 в уменьшенном масштабе будет встречать пассажиров над эскалатором. Над его лентой монтируют «световой колодец» в виде раструба из алюминиевых панелей, своего рода окно в небо, внутри которого поместят модель Ту-144. Об этой детали рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», который является генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства московского метрополитена. Кравцов также отметил, что на стене, противоположной авиационному панно, будет установлено витражное стекло, открывающее вид на долину реки Ликовы. Он сообщил, что облицовка этой стены гранитом выполнена уже на 90%, добавив, что также ведется отделка в служебных помещениях «Пыхтино» и продолжается монтаж инженерных систем.

«Пыхтино», будучи предпоследней станцией перспективного продолжения Солнцевской ветки (перед «Внуково»), расположена вдоль Боровского шоссе рядом с одноименной деревней и ЖК «Солнцевский парк». Это станция мелкого заложения и с одним наземным вестибюлем, а из-за сложного рельефа местности у нее разные путевые стены: одна из них предусмотрена с панорамным остеклением. Поезда будут «выныривать» здесь на поверхность и уходить на метромост через реку Ликова, который станет 12-м метромостом Москвы, вторым по протяженности после Лужнецкого.

Ранее в стройкомплексе столицы рассказали о проекте общественного пространства на крыше платформенного участка станции. Из этой необычной зоны отдыха будет открываться вид на долину реки Ликовы и прилегающие природные ландшафты. Вдоль реки предусмотрено создание прогулочной зоны, и от «крыши» станции «Пыхтино» к ней будут вести удобные лестничные спуски и сеть из тропинок.

«Пыхтино» является первой после уже действующей «Рассказовки» остановкой Калининско-Солнцевской линии на участке ее продления в Новой Москве. Общая протяженность добавленных путей должна составить 5 км. Второй после «Пыхтино» и конечной остановкой желтой ветки станет станция «Внуково» — она будет полностью наземной, расположится на территории паркингов аэропорта и станет первой в России станцией метро непосредственно в авиагавани. Ранее в Стройкомплексе столицы сообщали, что строительство обеих станций планируют завершить в 2023 году.

Теги
Андрей Бочкарев Московский метрополитен Внуково
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