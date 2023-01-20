Тюмень (Фото: Василий Шитов / ТАСС)

В Тюмени создадут новые защитные сооружения гражданской обороны. Соответствующее постановление главы города Руслана Кухарука опубликовано в базе официальных документов.

«Утвердить положение о создании, сохранении и использовании защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории города Тюмени согласно приложению к настоящему постановлению. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций <...>, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, обеспечить сохранность объектов гражданской обороны и принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению», — говорится в документе.

Объекты создаются при подготовке к ведению гражданской обороны и «в период проведения мобилизации и в военное время».

В мирное время убежища будут использовать «в интересах экономики и обслуживания населения», но они должны находиться в постоянной готовности к использованию по прямому назначению. Ответственность за содержание и эксплуатацию объектов гражданской обороны возлагается на руководителей организаций.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в регионах страны разные уровни готовности. В большинстве субъектов, включая Тюменскую область, действует базовый уровень готовности. Он предполагает мероприятия по защите от ЧС, меры для удовлетворения потребностей вооруженных сил, усиление охраны общественного порядка, военных, государственных и специальных объектов.