У российской «дочки» Nestle сменился гендиректор

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Дочернюю компанию швейцарской Nestle «Нестле Россия», которая ведет бизнес в регионе Россия и Евразия, с 17 января возглавляет Денис Войтюк, следует из данных ЕГРЮЛ.

С 2017 года гендиректором компании был Марсиаль Роллан, до этого руководивший бизнесом Nestle и в других регионах, в том числе в Турции, Центральной Азии и Франции. Как рассказали «Коммерсанту» в компании, смена гендиректора — «часть регулярного кадрового цикла» и объясняется предстоящим выходом Марсиаля Роллана на пенсию.

РБК направил запрос в пресс-службу «Нестле Россия».

Войтюк работает в российском Nestle несколько лет. В частности, в 2012 году он занимал должность директора департамента детского питания, следует из его интервью изданию «РДТ-Инфо».

Nestle в марте прошлого года прекратила поставки в Россию капсул Nespresso, минеральной воды San Pellegrino, шоколадных батончиков KitKat и Nesquik, а также отказалась от инвестиций и рекламных кампаний в стране. Компания продолжает поставлять в страну детское питание, крупы и некоторые бренды кормов для домашних животных.

В России Nestle принадлежат семь производственных площадок, которые выпускают в том числе детское питание и каши «Быстров», кондитерские изделия под брендами «Россия — щедрая душа!» и «Комильфо», кофе Nescafé, корм для домашних животных Felix, Purina One, Pro Plan.