У российской «дочки» Nestle сменился гендиректор

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Суд признал геноцидом массовые убийства в Ставрополье в годы ВОВ Политика, 11:07
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 11:03
Тактильность, духовность и красный унитаз: тренды в отделке жилья — 2023 Недвижимость, 11:00
Лекарства нужны всем: как выбрать фармацевтический проект для инвестиций Pro, 11:00
Суд решил проверить вменяемость пенсионерки из дела о рекордной взятке Политика, 10:57
Москвичей предупредили о похолодании и повышении атмосферного давления Life, 10:49
В ПСБ спрогнозировали рост курса доллара до ₽75–80 к концу года Инвестиции, 10:49
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:47
Россиянина удалили до конца матча НХЛ за грубый фол. Видео Спорт, 10:46
Германия объяснила нежелание отправлять танки на Украину Политика, 10:44
У российской «дочки» Nestle сменился гендиректор Бизнес, 10:40
Бизнесмен на суде обвинил ФИФА в «открытости для получения взяток» Спорт, 10:39
Результаты ошеломительные: технологические прорывы и тренды 2022 года РБК и Omoda, 10:36
«Газпром» сократил транзит газа через Украину Бизнес, 10:29
Бизнес ,  
0 

У российской «дочки» Nestle сменился гендиректор

Денис Войтюк сменил Марсиаля Роллана на посту гендиректора российской «дочки» Nestle
Фото: Сергей Русанов / ТАСС
Фото: Сергей Русанов / ТАСС

Дочернюю компанию швейцарской Nestle «Нестле Россия», которая ведет бизнес в регионе Россия и Евразия, с 17 января возглавляет Денис Войтюк, следует из данных ЕГРЮЛ.

С 2017 года гендиректором компании был Марсиаль Роллан, до этого руководивший бизнесом Nestle и в других регионах, в том числе в Турции, Центральной Азии и Франции. Как рассказали «Коммерсанту» в компании, смена гендиректора — «часть регулярного кадрового цикла» и объясняется предстоящим выходом Марсиаля Роллана на пенсию.

РБК направил запрос в пресс-службу «Нестле Россия».

Войтюк работает в российском Nestle несколько лет. В частности, в 2012 году он занимал должность директора департамента детского питания, следует из его интервью изданию «РДТ-Инфо».

Nestle в марте прошлого года прекратила поставки в Россию капсул Nespresso, минеральной воды San Pellegrino, шоколадных батончиков KitKat и Nesquik, а также отказалась от инвестиций и рекламных кампаний в стране. Компания продолжает поставлять в страну детское питание, крупы и некоторые бренды кормов для домашних животных.

В России Nestle принадлежат семь производственных площадок, которые выпускают в том числе детское питание и каши «Быстров», кондитерские изделия под брендами «Россия — щедрая душа!» и «Комильфо», кофе Nescafé, корм для домашних животных Felix, Purina One, Pro Plan.

Читайте на РБК Pro
К увольнениям приготовиться: что в 2023 году ждет рынок труда в ИТ-сфере
К кому могут нагрянуть чиновники с «рейдовым» осмотром
Как изучение иностранного языка повышает самооценку и снижает стресс
Налоговая система России сильно обновится в 2023 году. Что важно знать
Теги
Nestle смена руководства гендиректор новости
Материалы по теме
Nestle перестанет продавать KitKat и Nesquik в России
Бизнес
«Известия» узнали о повышении цен на продукцию Nestle и Unilever до 45%
Бизнес
В Москве пригрозили Nestle штрафом за нарушение требования об удаленке
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter