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В результате пожара в кафе в ХМАО погиб один человек

Пожар произошел в одном из кафе города Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом говорится в телеграм-канале МЧС России. Один человек погиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление ведомства.

«Площадь пожара составляет 432 кв. м. Горит кровля по всей площади. Два человека эвакуировались самостоятельно», — говорится в сообщении. Причина пожара не сообщается.

В ликвидации пожара задействованы 45 человек и 14 единиц техники.

Ранее пожар произошел в жилом здании в Чебоксарах в Республике Чувашия. Пострадали 17 жильцов, среди них восемь детей. В тушении спасатели задействовали 11 единиц основной и специальной пожарной техники, а также более 30 человек личного состава.

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Пожар ХМАО кафе
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