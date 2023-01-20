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Театр в Вильнюсе снял с репертуара спектакль по сказке Маршака

Вильнюсский театр снял с репертуара спектакли по произведениям Маршака и Шукшина

Вильнюсский старый театр объявил об отказе показывать спектакли по произведениям нескольких российских авторов, передает Lrytas.lt.

«После того, как стали известны новые факты о гражданах России, которые являются авторами пьес, создателями постановок или их правопреемниками, принято ответственное решение — не показывать спектакли, которые противоречат заявленным театром ценностям», — сообщил театр.

Руководитель театра Ольга Полевикова сказала, что театр не видит возможности продолжать работу с авторами, которые не выразили четкой позиции по конфликту на Украине. Контракты с авторами, подписанные до начала российской военной операции, пересматриваются.

Театр уже снял с репертуара спектакли по работам нескольких российских авторов: «Воля» (по произведениям Василия Шукшина), «Утопия» (пьеса Михаила Дурненкова), «Лед» (по одноименному роману Владимира Сорокина), «Кошкин дом» (пьеса-сказка Самуила Маршака), «Проклятая любовь» (Павел Санаев) и «Горка» (Алексей Житковский).

Вильнюсский старый театр продвигает и поддерживает культуру национальных сообществ, проживающих в Литве — русских, поляков, украинцев, белорусов, евреев и других. После начала военной операции на Украине Литовская ассоциации по защите авторских прав в одностороннем порядке расторгла соглашения с российскими авторами, но Вильнюсский старый театр, который подчиняется Министерству культуры, продолжил показывать спектакли по их произведениям, пишет LRT. Театр обратился к российским авторам напрямую и попросил показывать их работы бесплатно, несколько писателей согласились.

Теги
Литва Вильнюс театр писатели
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