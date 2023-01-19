В Монголии поэтессу арестовали по делу о госизмене
Хулан Цоодол, монгольскую поэтессу и советницу бывшего президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, задержали по делу о госизмене. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщил новостной портал News.mn.
Спецслужбы Монголии задержали поэтессу на двое суток. Ее подозревают по статье 19.4 УК (незаконное сотрудничество с иностранной разведкой, организацией или гражданином), что подразумевает передачу иностранному лицу информации, составляющую гостайну. Максимальный срок по этой статье — 15 лет (до 20 лет или пожизненное заключение, если преступление совершено высокопоставленным госслужащим). При этом если гражданин добровольно сообщил властям о передаче секретных данных и поспособствовал предотвращению возможного вреда, то он освобождается от наказания.
Кому именно и в пользу какой страны задержанная передала информацию, не сообщается.
Цоодол — председательница Союза монгольских писателей, работала директором Государственного театра кукол и опубликовала более десяти сборников стихов, переводов и статей. В 2017 году бывший тогда президентом Монголии Баттулга назначил ее советником по вопросам культуры и религии.
Самого экс-президента подозревают в причастности к афере с хищениями угля в стране, сведения о которой вызвали массовые протесты в Монголии.