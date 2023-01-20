Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
СК Армении назвал причину пожара в воинской части Общество, 03:01
WP узнала о тайном визите главы ЦРУ в Киев и рассказе о «планах России» Политика, 02:43
Президент Хорватии заявил, что «был холоден» с Лавровым Политика, 02:20
США объявили о пакете помощи Украине с бронемашинами Bradley и Stryker Политика, 02:08
Глава Военного комитета НАТО рассказал об уроках конфликта на Украине Политика, 01:55
Захарова заявила о распространении в США «вируса исключительности» Политика, 01:29
Зеленский упрекнул Шольца в «отсутствии политической воли» из-за танков Политика, 01:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Самые дорогие футболисты постсоветского пространства. Список Спорт, 01:00
В Госдепе ответили на слова Медведева о ядерной войне Политика, 00:31
Bloomberg узнал о стремлении США сохранить уровень потолка цен на нефть Экономика, 00:29
Во Франции заблокировали счет RT France Политика, 00:08
В Пентагоне поддержали намерение Киева вернуть Крым «любыми средствами» Политика, 00:04
Второй генерал из Госдумы отреагировал на спор о бородах у военных Политика, 00:00
Экономисты оценили шансы на появление новых валют-гегемонов Экономика, 00:00
Общество ,  
0 

СК Армении назвал причину пожара в воинской части

СК Армении назвал причину пожара в воинской части, где погибли 15 человек

Пожар в помещении инженерно-саперной роты в воинской части в селе Азат произошел из-за попытки офицера разжечь печь бензином, сообщил Следственный комитет Армении на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пожар, в результате которого погибли 15 человек, произошел в доме с гостевой и двумя комнатами, одна из которых служила оружейной, а другая казармой, где размещались двухъярусные воинские койки. Здание отапливалось дровяной печью, которая была установлена в зале.

Около 00:40 офицер инженерно-саперной роты в звании капитана, который находился на дежурстве, взял пятилитровую канистру с бензином и попытался растопить печь. В результате вспыхнуло пламя. Офицер, получив ожог, машинально отбросил емкость с бензином в сторону и вместе с солдатом-срочником, который также пострадал, вышел из дома.

Из-за быстрого распространения огня военнослужащие не смогли выйти из помещения через дверь, находящиеся снаружи смогли помочь выбраться из казармы только двоим срочникам. Затем один из военнослужащих дважды врезался в здание на грузовике «Урал», чтобы пробить дыру в стене и вытащить остальных призывников, но из-за быстрого распространения огня спасти их не удалось.

При пожаре погибли 15 человек, все они были солдатами-срочниками, сообщала Генпрокуратура. СК возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 532 УК Армении. Министр обороны Армении Сурен Папикян на заседании правительства объявил, что после пожара снял с должностей несколько человек.

Теги
Пожар Армения воинская часть СК Следственный комитет
Материалы по теме
Глава Минобороны Германии перед отставкой потушила в своей квартире пожар
Общество
Один человек погиб при пожаре на рынке под Самарой
Общество
Белгородский губернатор сообщил о пожаре на производственной базе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter