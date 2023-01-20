СК Армении назвал причину пожара в воинской части

Пожар в помещении инженерно-саперной роты в воинской части в селе Азат произошел из-за попытки офицера разжечь печь бензином, сообщил Следственный комитет Армении на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пожар, в результате которого погибли 15 человек, произошел в доме с гостевой и двумя комнатами, одна из которых служила оружейной, а другая казармой, где размещались двухъярусные воинские койки. Здание отапливалось дровяной печью, которая была установлена в зале.

Около 00:40 офицер инженерно-саперной роты в звании капитана, который находился на дежурстве, взял пятилитровую канистру с бензином и попытался растопить печь. В результате вспыхнуло пламя. Офицер, получив ожог, машинально отбросил емкость с бензином в сторону и вместе с солдатом-срочником, который также пострадал, вышел из дома.

Из-за быстрого распространения огня военнослужащие не смогли выйти из помещения через дверь, находящиеся снаружи смогли помочь выбраться из казармы только двоим срочникам. Затем один из военнослужащих дважды врезался в здание на грузовике «Урал», чтобы пробить дыру в стене и вытащить остальных призывников, но из-за быстрого распространения огня спасти их не удалось.

При пожаре погибли 15 человек, все они были солдатами-срочниками, сообщала Генпрокуратура. СК возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 532 УК Армении. Министр обороны Армении Сурен Папикян на заседании правительства объявил, что после пожара снял с должностей несколько человек.