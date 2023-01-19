Минобороны Армении: при пожаре в воинской части погибли 15 человек

В Армении при пожаре в воинской части погибли 15 человек

Пожар возник в ночь на 19 января в воинской части, расположенной на территории села Азат в Гегаркуникской области Армении

В результате пожара, который произошел в жилом помещении инженерно-саперной роты в одной из воинских частей в Армении, по предварительным данным, погибли 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

News.am уточняет, что пожар возник около 01:30 по местному времени (00:30 мск) в воинской части, расположенной на территории села Азат в Гегаркуникской области при невыясненных обстоятельствах.

На месте проведены работы по тушению, отмечает издание.

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