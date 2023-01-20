Захарова заявила о распространении в США «вируса исключительности»

Захарова заявила о «вирусе исключительности» в США после слов Керри о «спасении планеты»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США появился «вирус исключительности». Так она прокомментировала в своем телеграм-канале высказывание спецпредставителя американского президента по вопросам климата Джона Керри.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Керри заявил, что участники мероприятия принимают «почти внеземные» усилия по борьбе с изменением климата, передает Fow News. «Мы — избранная группа людей», которая может «действительно говорить о спасении планеты», считает он. «Если вы скажете это большинству людей, они решат, что вы просто сумасшедший, обнимающий дерево, леволиберал, понимаете, благодетель или что-то в этом роде», — сказал Керри.

Захарова сочла слова Керри свидетельством появления «нового заболевания» — «вируса исключительности». «Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа», — написала она.

В Давосе Керри выступал с речью во время сессии ВЭФ под названием «Филантропия: катализатор защиты нашей планеты». Он заявил, что «якобы умные взрослые люди» все еще продолжают игнорировать изменение климата при том, что половина видов животных и растений на Земле уже погибла. По мнению Керри, мировые лидеры сделали недостаточно для решения экологических проблем и призвал их удвоить усилия по климатическим обязательствам.