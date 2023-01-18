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Facebook и Instagram разрешат женщинам показывать соски

Борьбу за право показывать женские соски на снимках так же, как это разрешено мужчинам, активисты ведут уже почти десять лет

Наблюдательный совет компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена, владеет соцсетями Facebook и Instagram) отменил решения соцсетей об удалении фотографий с обнаженными сосками и рекомендовал пересмотреть правила, касающиеся модерации таких снимков.

«Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей», — говорится в сообщении наблюдательного совета.

В соответствии с правилами Facebook и Instagram, в соцсетях ограничена публикация обнаженных фото. В случае с женской грудью основным критерием для модерации была заметность на снимке сосков: обнаженные фотографии, на которых они отретушировали, фильтр пропускал. При этом аналогичного запрета на мужские соски в соцсетях нет.

Новый спор о праве публиковать обнаженные изображения в соцсетях, как пишет The Guardian, разгорелся после того, как алгоритмы Facebook заблокировали посты трансгендерной пары из США, сочтя их снимки нарушением правил о сексуализированном контенте. После жалоб модераторы соцсети вручную восстановили публикации, но ситуация попала на рассмотрение наблюдательного совета компании. Там сочли, что «политика модерации основана на бинарном взгляде на пол и различии между мужским и женским телом», что делает ее ошибочной, и рекомендовали установить единые правила для полов. У Meta есть 60 дней, чтобы публично отреагировать на рекомендации совета, но, как сообщает The Guardian, в компании уже сообщили, что «приветствуют» это решение.

Модерация в Instagram и Facebook частично основана на алгоритмах искусственного интеллекта. Это приводило к казусам — например, в 2016 году соцсеть заблокировала аккаунт, в котором выложили фотографию праздничного торта, на котором алгоритмы выявили «соски». Снимок соцсеть посчитала «сексуализированным контентом».

Политика модерации в Facebook и Instagram вызывала недовольство пользователей и иногда даже приводила к протестам. В 2015 году художница из Лос-Анджелеса Миколь Хеброн создал наклейки с изображением мужских сосков, которые женщины могли накладывать на грудь, чтобы формально соответствовать правилам модерации. В 2019 году возле нью-йоркского офиса Facebook активисты провели акцию #WeTheNipple («Мы, соски»), в ходе которой более 100 человек пришли к офису компании Цукерберга полностью голыми, лишь частично прикрываясь постерами с изображениями мужских сосков. Борьба с модерацией в соцсетях стала частью международной кампании #FreeTheNipple («Свободу соскам»), участники которой отстаивали право свободно публиковать фотографии и художественные изображения женского тела.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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