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Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве на киносъемках

Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора на съемках «Ржавчины»
Алек Болдуин
Алек Болдуин (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Прокуратура Нью-Мексико выдвинет обвинения против актера Алека Болдуина в непредумышленном убийстве из-за гибели на съемках фильма «Ржавчина» оператора Галины Хатчинс более года назад, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на окружного прокурора Санта-Фе штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвис.

По ее словам, Болдуину, а также оружейнику фильма Ханне Гутьеррес-Рид предъявят обвинения в конце месяца. «Никто не может быть выше закона, каждый заслуживает правосудия», — заявила она.

Обоим грозит до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере $5 тыс. (около 350 тыс. руб.). Судить Болдуина и Гутьеррес-Рид будут присяжные.

Близкие Хатчинс поддерживают решение прокурора, заявил адвокат мужа погибшей. «Для семьи приятно, что в Нью-Мексико никто не стоит выше закона», — сказал юрист. Адвокат Гутьеррес-Рид назвал решение прокурора результатом «ошибочного расследования и неточного понимания всех фактов» и подчеркнул, что его подзащитная «не совершала непредумышленного убийства».

Защитник Болдуина также счел решение прокуратуры «ужасной ошибкой». «У мистера Болдуина не было оснований полагать, что в пистолете была боевой патрон — или где-либо еще на съемочной площадке. Он полагался на профессионалов, с которыми работал, которые заверили его, что в пистолете нет боевых патронов. Мы будем бороться против этих обвинений и победим», — сказал он.

Алекс Болдуин в октябре 2021 года во время съемки одной из сцен фильма «Ржавчина» выстрелил в оператора Галину Хатчинс из старинного пистолета Colt 45-го калибра. Хатчинс умерла, а режиссер Джоэл Соус получил ранение. Болдуин говорил, что не знал о боевых патронах в пистолете.

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Как выяснила полиция, во время репетиции помощник режиссера дал актеру копию старинного пистолета Colt 45-го калибра и назвал его «холодным», то есть, уточнил, что в нем нет настоящих патронов. Однако в пистолете оказались муляжи и как минимум одна свинцовая пуля, уточнял Los Angeles Time.

Муж Хатчинс подал иск против Болдуина, кинокомпании Rust Movie Productions LLC, 3rd Shift Media, Thomasville Pictures, продюсеров фильма, первого помощника режиссера Дэвида Холла, оружейника Ханны Гутьеррес Рид, мастера реквизита Сары Закри и поставщика оружия Сета Кенни из PDQ Arm & Prop.

Болдуина и других ответчиков обвинили в том, что они не соблюдали основные правила безопасности при использовании настоящего оружия. К тому же продюсеры фильма знали о недостаточной квалификации оружейника, говорится в иске.

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