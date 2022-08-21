Болдуин сообщил об отказах снимать его в кино после гибели оператора на съемках «Ржавчины»

Болдуин сообщил об отказах снимать его в кино после гибели оператора

Актера рассказал, что после ситуации на съемках «Ржавчины», когда он выстрелил в оператора Галину Хатчинс, после чего она умерла, он потерял уже пять контрактов

Алек Болдуин (Фото: Alec Tabak / Getty Images)

Американский актер Алек Болдуин сообщил в интервью CNN, что из-за ситуации на съемках вестерна «Ржавчина», когда он случайно застрелил кинооператору Галину Хатчинс, его не хотят снимать в кино.

По словам актера, после съемок «Ржавчины» он потерял уже пять рабочих мест и даже думал о том, чтобы уходить из кинобизнеса. Однако он не сделал этого благодаря поддержке его жены Хилари, заявил Болдуин.

«Вчера меня уволили с еще одной работы. Я был полностью готов сниматься в этом кино, оставалось только сесть в самолет... Я разговаривал с этими ребятами в течение нескольких месяцев, и вчера они сказали мне, что они не хотят снимать фильм со мной из-за того случая», — рассказал актер.

22 октября 2021 года Болдуин выстрелил в сторону 42-летнего оператора Галины Хатчинс из пистолета, использовавшегося для съемок фильма «Ржавчина», где актер играл главную роль. Съемки проходили в США в штате Нью-Мексико. Женщина умерла, 48-летний режиссер Джоэл Соус получил ранение.

Портал Deadline со ссылкой на источники уточнял, что Болдуин сам взвел курок во время репетиции одной из сцен фильма. Позже актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. По его мнению, кто-то вставил в пистолет патрон, «который даже не должен был находиться на [съемочной] площадке».

Как следует из показаний, актер не знал, что в пистолете был боевой патрон. Оружие ему передал помощник режиссера, который, в свою очередь, выбрал один из трех бутафорских пистолетов, оставленных мастером-оружейником на съемочной площадке. Тогда помощник прокричал актеру фразу «Cold gun!» — она означает, что в оружии нет боевых патронов. По словам помощника режиссера, он также не знал, что пистолет был заряжен.

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Также Болдуин назвал трагедией случившееся на съемках и предложил ограничить использование боевого оружия на съемках, заменив его пластиковым.

Полиция допросила актера и проверила его телефон, но обвинения актеру пока не предъявлены, расследование продолжается.

После этого в ноябре помощник режиссера по сценарию «Ржавчины» Мэми Митчелл подала в суд на Болдуина, продюсеров картины и техника по оружию. В феврале 2022 года иск в суд против актера подала семья погибшего оператора Хатчинс. Они обвиняют Болдуина и съемочную группу в несоблюдении основных правил безопасности при использовании настоящего оружия.

В марте сам Болдуин тоже подал иск против продюсеров фильма. Его адвокаты считают, что он не несет ответственности за смерть Хатчинс, поскольку за безопасность использования огнестрельного оружия отвечал не он. Согласно договору, Болдуин не несет и финансовой ответственности за судебные издержки и претензии, возникающие в связи со смертью.