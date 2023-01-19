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«Человек — крестный отец»: актеры — о Николае Достале

Николай Досталь
Николай Досталь (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Николай Досталь был суперпрофессионалом и выдающимся режиссером, заявил РБК актер Сергей Баталов.

Смерть режиссера он назвал ударом. «Понимаете, Николай Николаевич Досталь для меня — это человек — крестный отец, привел меня в большое кино», — рассказал Баталов. По словам актера, Досталь был очень дотошным человеком и «не позволял на съемочной площадке какую-то халтуру».

«Если вдруг пуговицы не те, не того времени, он заставлял их срезать и найти настоящие пуговицы того времени. Не зря говорили: Николай Досталь от слова «достать». Он доставал, и он делал свое кино, никогда не шел на компромисс», — вспоминает артист. Фильм «Облако-рай», в котором Баталов исполнил одну из главных ролей, актер назвал своим лучшим фильмом и лучшей работой Досталя.

Актер Сергей Тарамаев, известный по роли в фильме Досталя «Мелкий бес», назвал режиссера «огромным помощником и с профессиональной точки зрения, и с человеческой». По словам Тарамаева, работать с ним «было всегда очень тепло, душевно». «Он становился на самом деле в процессе работы другом тебе, и в какой-то степени даже наставником. Поэтому в тот период жизни, когда я с ним работал, встреча [с ним] оказала на меня огромное влияние», — говорит актер.

Народный артист России Валерий Афанасьев (снялся в сериале Досталя «Гражданин начальник») отметил, что режиссер был «абсолютным профессионалом», который репетировал с актерами «тонко, без какого-то диктата», принимал актерские предложения. «А по характеру помню обаятельнейшего, ироничного, с прекрасным чувством юмора человека! Благодарность! И светлая память!» — сказал РБК Афанасьев.

Николай Досталь умер 18 января на 77-м году жизни. Причины смерти пока неизвестны.

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Режиссер известен по фильмам «Маленький гигант большого секса», «Петя по дороге в Царствие Небесное», сериалу «Штрафбат». Досталь был членом Союза кинематографистов, Национальной академии кинематографических искусств и наук, Российской академии кинематографических искусств, Европейской киноакадемии.

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