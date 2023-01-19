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Умер кинорежиссер Николай Досталь
В возрасте 76 лет умер кинорежиссер Николай Досталь
Режиссер известен по таким фильмам как «Маленький гигант большого секса», «Мелкий бес», «Петя по дороге в Царствие небесное» и сериалам «Гражданин начальник» и «Штрафбат».
Николай Досталь
На 77-м году жизни умер кинорежиссер Николай Досталь, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство Союза кинематографистов.
«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10, об этом нам сообщил его брат», — сказал собеседник агентства. Причины смерти пока не известны.
Досталь окончил факультет журналистики МГУ и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерской Георгия Данелии.
Режиссер известен по таким фильмам как «Маленький гигант большого секса», «Мелкий бес», «Петя по дороге в Царствие небесное» и сериалам «Гражданин начальник» и «Штрафбат».