В возрасте 76 лет умер кинорежиссер Николай Досталь

Режиссер известен по таким фильмам как «Маленький гигант большого секса», «Мелкий бес», «Петя по дороге в Царствие небесное» и сериалам «Гражданин начальник» и «Штрафбат».

Николай Досталь (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

На 77-м году жизни умер кинорежиссер Николай Досталь, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство Союза кинематографистов.

«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10, об этом нам сообщил его брат», — сказал собеседник агентства. Причины смерти пока не известны.

Досталь окончил факультет журналистики МГУ и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерской Георгия Данелии.

Режиссер известен по таким фильмам как «Маленький гигант большого секса», «Мелкий бес», «Петя по дороге в Царствие небесное» и сериалам «Гражданин начальник» и «Штрафбат».