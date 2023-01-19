Минобороны заявило о сбитом в ДНР украинском Су-25

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Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в районе села Полтавка в ДНР, сообщили в Минобороны России, а средства ПВО в ЛНР за сутки уничтожили пять украинских беспилотников.

На купянском направлении авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли поражение подразделениям двух бригад ВСУ в ЛНР и Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военных, боевая бронированная машина, два автомобиля и две гаубицы «Акация».

На краснолиманском направлении потери украинской стороны за сутки составили более 60 человек убитыми и ранеными. Уничтожены бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20. В районе населенного пункта Невское в ЛНР военные ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов.

На донецком направлении подразделения Южного военного округа «нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики». Уничтожены до 80 бойцов ВСУ и техника, включая три французские гаубицы Caesar и американскую артиллерийскую систему M-777.

На южнодонецком направлении подразделения Восточного военного округа заняли «более выгодные рубежи», уничтожены более 30 украинских солдат.