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Общество ,  
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В Петербурге зафиксировали дневной температурный рекорд

Главный синоптик Санкт-Петербурга сообщил о побитом температурном рекорде для 19 января
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Петербурге зафиксировали новый температурный максимум, к 10:30 температура воздуха повысилась до плюс 5 градусов, написал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2020 году — плюс 4,7 градуса.

«За ночь в центре города выпало 9,2 мм, и дождь сегодня в течение большей части дня будет продолжаться, вечером снова со снегом. Поэтому рекорд по осадкам для 19 января в Санкт-Петербурге точно будет», — написал синоптик.

По словам Колесова, предыдущий рекорд 9,3 мм был зафиксирован в 1974 году. Влияние на погоду оказал циклон Harto.

В ближайшее время город останется под влиянием циклонического вихря, центр которого находится в 300 км севернее, сообщил метеоцентр «Фобос». В пятницу, 20 января, температура воздуха также ожидается выше нуля. Слабые морозы вернутся в Петербург на выходных, отмечают синоптики.

Ночью 6 января в Петербурге зафиксировали температурный минимум с начала холодного сезона (с середины осени), сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Минимальная температура в городе опустилась до минус 15,5 градуса, а в Ленинградской области — до минус 28,8 градуса. Температурный минимум с начала зимы был также зафиксирован в ту ночь и в Москве — минус 23,8 градуса.

Теги
Санкт-Петербург Погода синоптик
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