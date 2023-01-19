Таможенники в Екатеринбурге нашли у вылетавшего в Ташкент пассажира позолоченный АК-74М

В аэропорту в Екатеринбурге у пассажира нашли позолоченный автомат

Фото: ФТС России

В международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге сотрудники таможни обнаружили в багаже у пассажира, вылетающего в Ташкент, позолоченный автомат АК-74М калибра 7,62 мм. Об этом сообщает местное издание «Областная газета».

Кейс с оружием мужчина вез в качестве подарка. Гражданин попытался пронести его через зеленый коридор, однако таможенники заметили предмет в его багаже и передали экспертам, чтобы те установили возможность трансформировать автомат в боевое состояние.

Оружие было изготовлено в 1974 году, отдельные части автомата украшала позолота, приклад и цевье сделали из ценных пород дерева, передает издание сообщение пресс-службы Уральского таможенного управления. «По нижней части ствола имеется несколько просверленных отверстий», — добавили в ведомстве.

Стоимость «подарка» — порядка 500 тыс. руб., считают в таможне.

Калининградские таможенники 17 января пресекли незаконную попытку вывоза иностранной валюты из страны, сообщили в пресс-службе региональной таможни.Сотрудники таможни обнаружили у пассажира рейсового автобуса Калининград — Варшава денежные средства в различной валюте, которые не были задекларированы.