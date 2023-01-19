В России предложат ввести ответственность за засоры в канализации

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Российский экологический оператор (РЭО) предлагает ввести ответственность за выброс бытовых отходов в канализацию. Об этом говорится в письме, которое оператор планирует 19 января направить заместителю главы Минстроя Алексею Ересько (копия письма есть у РБК, в РЭО подтвердили его подлинность).

«РЭО считает целесообразным рассмотреть вопрос совершенствования государственного регулирования в части предотвращения ненадлежащего сброса отходов в системы коммунального хозяйства, в том числе предусмотреть установление ответственности за последствия таких действий», — говорится в тексте письма. О какой именно ответственности идет речь, не уточняется.

Как отмечает организация в своем заявлении, в последнее время в СМИ растет число сообщений о засорах в канализации из-за мусора. Так, по данным «Мосводоканала», с Люберецких очистных сооружений ежедневно вывозят около 20 т прессованных отходов, не предназначенных для утилизации через канализационную систему. С начала 2022 года в Липецке из коллекторов и колодцев извлекли более 100 т мусора, который жители выбросили в унитаз, на сетях водоотведения устранили более 8 тыс. засоров. В Перми причинами засоров канализации становятся как бытовые отходы, так и крупногабаритные — в виде ковров и диванов, отмечается в письме.

РБК направил запрос в пресс-службу Минстроя.