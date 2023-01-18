Власти опровергли запрет женщинам смотреть на главу Якутии в купели

Айсен Николаев (Фото: Вадим Скрябин / ТАСС)

Власти не выгоняли женщин из палатки, где окунался в крещенскую купель глава Якутии Айсен Николаев, речь шла о корреспондентах СМИ. Об этом заявил глава департамента информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона Семен Трофимов, передает «Комсомольская правда».

«В палатке было не протиснуться для освящения, и я просил остальных корреспондентов подождать в раздевалке, чтобы операторы нормально работали и остальные не мешали священникам проводить таинство освящения. Повторю, я попросил удалиться не женщин, а корреспондентов», — сказал он изданию.

Журналисты, по словам Трофимова, «полезли с телефонами» к губернатору ради эксклюзива. Чтобы не устраивать «столпотворения», всех, кроме организаторов, операторов и сотрудников МЧС, попросили удалиться из палатки, пояснил он.

Днем 18 января газета писала, что большинству журналистов, приехавших на мероприятие, запретили смотреть и снимать, как в купель окунается глава региона. Один из руководителей пресс-службы администрации настоятельно попросил женщин покинуть помещение с купелью, уйти в раздевалку, утверждало издание. По информации «Комсомольской правды», это объяснили тем, что женщинам нельзя находиться в палатке, когда в воду входит мужчина. При этом, когда в воду стал окунаться главврач офтальмологии Иван Луцкан, женщин пустили обратно, отмечала газета. РБК направил запрос в департамент информационной политики Якутии.

Крещенские купания традиционно проходят в России 18–19 января.