Путин осмотрел образец электромобиля E-Neva

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Президент России Владимир Путин во время посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге осмотрел образец отечественного электромобиля E-Neva.

На кадрах виден серый автомобиль с черной крышей. Президент стоит около него в окружении других людей. После беседы с одним из них президент подходит к машине, открывает дверь и осматривает салон.

Путин приехал в Санкт-Петербург 18 января, его визит приурочен к мероприятиям по случаю 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда. На Обуховском заводе глава государства встретился с работниками предприятия.

Электрокроссовер E-Neva разработали на Обуховском заводе, который входит в концерн «Алмаз — Антей». Первая буква Е в его названии — это сокращение от electric, а Neva — в честь главной реки Санкт-Петербурга.

Длина кроссовера составляет 4,5 м. На одном заряде он сможет проехать 463 км с максимальной скоростью 197 км/ч. Благодаря крутящему моменту 824 Нм электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды.

Салон E-Neva оснащен мультимедийной системой, включающей цифровую приборную панель, проекционный дисплей на лобовом стекле и сенсорный экран диагональю 15 дюймов. Объем багажника электрокроссовера — 610 л.

Машина будет представлена с несколькими вариантами двигательных установок, в том числе с «гибридом» на природном газе или водороде.

О том, что «Алмаз — Антей» разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского использования, источники РБК сообщили в сентябре 2021 года. В декабре эту информацию подтвердил сам автоконцерн.