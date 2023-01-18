Очевидец рассказал подробности крушения вертолета с главой МВД Украины

Очевидец катастрофы в Броварах: вертолет перед падением совершил три круга над городом

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Разбившийся в Броварах (Киевская область) вертолет сначала летал над центром города, сообщает «Страна ua» со ссылкой на очевидца.

По его словам, вертолет сделал три круга над сетевым магазином «Фора», затем полетел к центру города, после чего начал резко снижаться, ударился о землю и загорелся.

Ранее в социальных сетях появилась запись вертолета, который по дороге в Бровары пролетал над Трухановым островом в Киеве.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале написал, что причины случившегося еще предстоит выяснить следователям. «Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем», — сообщил он.

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По последней информации, в результате крушения вертолета возле детского сада в Броварах погибли 18 человек, в том числе трое детей. На борту машины находились в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместители Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович.