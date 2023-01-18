Минздрав Кузбасса назвал недопустимой мясную лавку в здании поликлиники

Фото: kemerovo.kuzbass-online.ru

Минздрав Кемеровской области начал проверку после того, как городская поликлиника № 2 в Прокопьевске сдала место частным предпринимателям под продажу мясной продукции и колбас. Об этом РБК сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерство здравоохранения Кузбасса запросило необходимые документы для оценки данной ситуации. Была организована внеплановая проверка данного медицинского учреждения», — говорится в сообщении. Деятельность торговой точки была прекращена в тот же день, добавили в минздраве. «Создавшаяся ситуация недопустима», — заявили в Минздраве.

Об инциденте стало известно в середине января. Помимо мясной лавки в здании также работала парикмахерская и отделение банка. Ранее проверку организовало региональное отделение Росздравнадзора.

Во всех медицинских учреждениях региона проходят внеплановые проверки, сообщил минздрав. Относительно парикмахерской в ведомстве заявили о некорректной навигации. «Недочеты уже исправлены. Парикмахерская имеет отдельную входную зону и не располагается непосредственно в зоне оказания медицинской помощи», — добавили в ведомстве.