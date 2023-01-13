В поликлинике в Кемеровской области открыли мясную лавку и парикмахерскую

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В холле поликлиники № 2 города Прокопьевска Кемеровской области в аренду сдавали места для продажи продуктов. На это обратили внимание местные жители: например, пользовательница по имени Ольга опубликовала жалобу на портале «Кузбасс Онлайн» для общения местных жителей с властями. Она прикрепила к сообщению фото, на котором видно витрину с колбасой.

«Считаю это недопустимым и нарушающим санитарные нормы!» — заявила жительница.

Администратор портала уточнил, что речь идет о поликлинике № 2 на проспекте Строителей. «В «красной зоне» поликлиники оказывается только медицинская помощь населению. Отдел мясных продуктов и парикмахерская находятся вне «красной зоны», — подчеркивается в сообщении. Администратор заверил, что у магазина и парикмахерской есть все разрешения на деятельность, и отметил, что во время активного распространения коронавируса работа отдела мясных продуктов была приостановлена, а в декабре 2022 года возобновилась. Парикмахерская же расположена в противоположном от «красной зоны» крыле, у нее отдельный вход, а сейчас срок договора аренды истек и арендатор съехал.

К комментарию администрация «Кузбасс Онлайн» прикрепила фото с пустыми витринами бывшей мясной лавки.

Росздравнадзор обещал проверить сообщения о работе мясного магазина, парикмахерской и отделения банка в прокопьевской поликлинике. Минздрав Кузбасса подтвердил, что сейчас торговля в холле у регистратуры в поликлинике прекращена. Ведомство проведет внеплановые проверки всех медицинских учреждений региона. «Создавшаяся ситуация недопустима. Она детально рассмотрена, будут приняты меры недопущения в будущем подобных ситуаций в медицинских организациях, главная задача которых — оказание медицинской помощи населению», — сказали ТАСС в минздраве.