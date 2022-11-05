На Украине погиб австралийский снайпер

The Sun: на Украине погиб украинский снайпер, участвовавший в боях на стороне Киева

Тревор Кьелдал (Фото: из личного архива)

В ходе боевых действий на Украине погиб 40-летний снайпер, австралиец Тревор Кьелдал, выступавший на стороне Киева, пишет The Sun со ссылкой на семью погибшего.

По данным издания, Кьелдал погиб на этой неделе, он участвовал в боевых действиях в составе 49-ого отдельного стрелкового батальона «Карпатская Сечь», созданного в 2014 году в качестве добровольческого формирования. Позже оно вошло в состав Вооруженных сил Украины.

The Sun пишет, что в июле австралиец получил серьезное ранение, но восстановился и вернулся на фронт в сентябре.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии оказывает помощь семье Кьелдала и предостерегает других граждан страны от поездок на Украину с целью участия в боевых действиях.

В июне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о гибели комадира «Карпатской Сечи» Олега Куцина. Он погиб на изюмском направлении, уточнил председатель партии «Свобода» Олег Тягнибок.