На Украине погиб австралийский снайпер
В ходе боевых действий на Украине погиб 40-летний снайпер, австралиец Тревор Кьелдал, выступавший на стороне Киева, пишет The Sun со ссылкой на семью погибшего.
По данным издания, Кьелдал погиб на этой неделе, он участвовал в боевых действиях в составе 49-ого отдельного стрелкового батальона «Карпатская Сечь», созданного в 2014 году в качестве добровольческого формирования. Позже оно вошло в состав Вооруженных сил Украины.
The Sun пишет, что в июле австралиец получил серьезное ранение, но восстановился и вернулся на фронт в сентябре.
Министерство иностранных дел и торговли Австралии оказывает помощь семье Кьелдала и предостерегает других граждан страны от поездок на Украину с целью участия в боевых действиях.
В июне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о гибели комадира «Карпатской Сечи» Олега Куцина. Он погиб на изюмском направлении, уточнил председатель партии «Свобода» Олег Тягнибок.