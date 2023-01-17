Немецкая полиция задержала Грету Тунберг на акции против добычи угля

Video

Немецкая полиция задержала шведскую активистку Грету Тунберг неподалеку от деревни Лютцерат, где она и еще несколько сотен демонстрантов собрались на акцию протеста из-за планов добычи угля на этой территории. Позже полицейские унесли ее с места протестов, сообщает газета Welt.

Когда протестующие выдвинулись в сторону карьера Гарцвайлер, полицейские применили дубинки и перцовые баллончики. Тунберг была среди группы протестующих, окруженных сотрудниками правоохранительных органов. Других активистов забрали для идентификации личности.

Как сообщила пресс-секретарь полиции немецкого города Аахен Дана Циммерман, демонстранты останутся в участке, пока все из них не будут идентифицированы. По данным Welt, после этого протестующих отпустят.

Расчистка деревни, которая находится в земле Северный Рейн — Вестфалия, была согласована между энергетической компанией RWE и правительством. В связи с этим деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи угля, чтобы сохранить Лютцерат, поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.

11 января началась операция по разгону активистов в деревне, которые заняли дома уехавших жителей. Полиция оцепила Лютцерат. В сотрудников правоохранительных органов бросали камни и пиротехнику, а также «коктейли Молотова», несколько силовиков получили легкие ранения. Два человека были арестованы, возбуждены уголовные дела из-за применения насилия на акции протеста. Из оцепленной зоны полицейские вывели более 200 человек.

15 января полиция Аахена сообщала, что в ходе разгона протестующих 70 сотрудников полиции пострадали, около 300 человек были выведены за пределы Лютцерата. С начала операции было возбуждено 154 уголовных дела.

19-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг стала известной после выступления на саммите ООН в 2019 году. Тогда она со слезами на глазах обвинила лидеров стран в бездействии, алчности и краже ее детства. «Мы находимся на пороге массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить, — это о деньгах и вечном экономическом росте», — заявила она. В том же году девушка была номинирована на Нобелевскую премию мира.