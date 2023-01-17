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На горном курорте Шерегеш нашли нелегальную канатную дорогу

Ростехнадзор: на курорте Шерегеш приостановили работу нелегальной канатной дороги
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сибирское управление Ростехнадзора приостановило работу незарегистрированного в государственном реестре подъемника после проверки на курорте Шерегеш (Кемеровская область). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверку проводили в отношении фирмы «Канатные дороги Шерегеша», которая эксплуатирует канатную дорогу в секторе А. «Выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности», — отмечается в сообщении.

По данным Ростехнадзора, до начала эксплуатации канатной дороги первичное техническое освидетельствование не проводилось, как и ежегодное техосвидетельствование, не назначался ответственный за осуществление производственного контроля за соблюдением требований безопасности при эксплуатации подъемника и т.д.

В отношении организации составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 («Нарушение требований промышленной безопасности»), ч. 5 ст. 9.5 («Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию») КоАП. Максимальное наказание для юридического лица — до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Материалы дела отправили в Таштагольский городской суд Кемеровской области. РБК направил запрос в турцентр Шерегеш.

Всего на Шерегеше четыре сектора, в которых работает 21 подъемник, семь из них являются бугельными, остальные — канатные дороги. Сервис бронирования Ostrovok.ru в ноябре назвал Шерегеш одним из самых востребованных в этом сезоне.

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горнолыжные курорты Кузбасс Кемеровская область канатная дорога
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