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Открытие трасс «Роза Хутора» второй раз отложили из-за рекордного тепла

Открытие трасс на курорте «Роза Хутор» отложили во второй раз из-за самого теплого декабря
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Открытие трасс на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи отложили до 31 декабря, говорится на сайте курорта. Изначально открыть склоны для катания планировали 23 декабря, затем открытие перенесли на 29 декабря.

«По погодным условиям частичное открытие горнолыжных трасс на курорте «Роза Хутор» предварительно переносится на 31 декабря», — указано в сообщении.

Как свидетельствуют данные на сайте курорта, в низшей точке — Роза Долина (560 м), — откуда стартует подъемник, температура составляет плюс 6 градусов, на высоте 1600 м — 0 градусов. Отрицательная температура (минус 6 градусов) держится только на Роза Пике (2,3 тыс. м).

Как отмечает администрация курорта, открытие трасс невозможно из-за недостаточного количества натурального и искусственного снега для их подготовки и обеспечения безопасного движения. Для запуска системы искусственного оснежения необходимы устойчивые отрицательные температуры, не превышающие минус полутора градусов.

«Наши метеорологи еще раз обращают внимание на тот факт, что в этом году наблюдается самый теплый декабрь за всю историю наблюдений с 2010 года», — отмечается в телеграм-канале курорта.

Гости курорта, которые уже приобрели ски-пассы до 30 декабря включительно, получат индивидуальную инструкцию по возврату средств, а также бонусы от «Роза Хутора». При этом сами канатные дороги и другая инфраструктура курорта работают. Администрация также пообещала провести в соответствии с программой все праздничные мероприятия.

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27 декабря из-за загруженности трасс ограничили продажу ски-пассов на соседнем курорте «Красная Поляна». Если билет уже куплен, то он будет работать в любой другой день, пообещала администрация курорта.

Как рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Красной Поляны» Яна Перепечаева, сейчас из 30 км трасс горнолыжного курорта задействованы всего 4 км — снег лежит только на трассе на высоте 2000 м.

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«Роза Хутор» Краснодарский край Сочи туризм горнолыжный курорт
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