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СБУ задержала пытавшихся узнать места базирования HIMARS переселенцев

СБУ: задержаны два переселенца из Донбасса, пытавшиеся взорвать установки HIMARS
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двоих переселенцев с востока Украины. Их подозревают в попытке за вознаграждение разведать местоположение реактивных систем залпового огня HIMARS и уничтожить их, сообщила спецслужба в своем телеграм-канале.

«СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, которая пыталась обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300. <...> В случае обнаружения украинских военных объектов агенты России планировали их уничтожить с помощью поджога и дальнейшей детонации боекомплекта», — говорится в сообщении службы безопасности.

По данным СБУ, за уничтожение вооружения «российские кураторы обещали своим приспешникам от $20 тыс.», те должны были получить деньги на специально заведенные банковские карты сразу после выполнения задачи. Узнать информацию о местонахождении установок, как говорится в сообщении, пытались два переселенца с востока Украины, которые были завербованы представителем Министерства государственной безопасности ДНР Дмитрием Зипиром.

На основании «собранных доказательств» следователи квалифицировали поступки Зипира как государственную измену, коллаборационистскую деятельность и участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.

12 января СБУ объявила, что задержала «агента ФСБ», который передавал России данные о местах расположения вооружений в Киевской области. Задержанным оказался житель города Белая Церковь, которого, по версии службы, завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы в декабре прошлого года. Мужчина «объезжал местность», тайно собирал информацию о перемещениях подразделений ВСУ и передавал российской стороне координаты объектов критической инфраструктуры.

Теги
СБУ Украина ДНР РСЗО HIMARS
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