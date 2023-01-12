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СБУ заявила о задержании «агента ФСБ» в Киевской области

СБУ задержала в Киевской области «агента ФСБ» с позывным «Тень»
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала «агента ФСБ», который передавал России данные о местах расположения вооружения ВСУ в Киевской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Задержанный — житель г. Белая Церковь, которого, по версии СБУ, кадровый сотрудник российской спецслужбы завербовал в декабре прошлого года. Мужчина получил позывной «Тень» и задание на «проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины».

По данным СБУ, он «объезжал местность» и тайно собирал информацию о перемещениях подразделений Вооруженных сил в Киевской области, пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ и передавал российской стороне координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических предприятий. «Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по региону», — утверждают в украинском ведомстве.

Контрразведка СБУ задержала предполагаемого агента при попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах. По данным следствия, он поддерживал связь с ФСБ через анонимный телеграм-канал. В дальнейшем мужчина должен был «создать разветвленную агентурную сеть для большего «покрытия» региона по сбору разведданных в пользу ФСБ», заявили в службе безопасности.

Во время обысков по адресу жительства задержанного силовики изъяли мобильные телефоны, российский паспорт и «прокремлевскую символику». Мужчину подозревают по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Теги
Украина СБУ ФСБ разведка
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