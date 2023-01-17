США ввели визовые ограничения против членов белорусского парламента

Государственный департамент США, Вашингтон (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Власти США вводят визовые ограничения в отношении 25 человек, которые принимали участие в «подрыве демократии» в Белоруссии, сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В документе не приводится список лиц, против которых устанавливаются ограничения. Блинкен указывает, что в их число входят члены Национального собрания (парламента) Белоруссии «за их роль в принятии закона, санкционирующего смертную казнь» для тех лиц, кто был осужден за предполагаемые «попытки террористических актов». Госсекретарь указал, что данное обвинение используется для «подавления и запугивания демократической оппозиции и гражданского общества».

В документе указывается, что ограничения вводятся в ответ на попытки властей «подавлять белорусский народ и его демократические устремления». В качестве примера Блинкен назвал суд над экс-кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской и другими демократическими активистами по «необоснованным обвинениям».

Всего Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 322 лиц за подрыв демократии в Белоруссии после президентских выборов в 2020 году.

В августе 2022 года США ввели визовые ограничения в отношении 100 представителей белорусских властей и связанных с ними лиц. Все они, по мнению властей США, также причастны к «подрыву демократических институтов» в Белоруссии.

На выборах президента Белоруссии в 2020 году вновь победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, более 80% голосов. Однако оппозиция, поддерживающая Тихановскую, результаты выборов не признала, в стране несколько месяцев продолжались протесты. Они сопровождались столкновениями с полицией. Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.

В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Светланы Тихановской дело о создании экстремистского формирования и руководстве им. До этого СК Белоруссии объявил экс-кандидата в президенты страны в межгосударственный розыск. Как заявило ведомство, поводом стали «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

17 января 2023 года суд в Минске начал заочно рассматривать дело Тихановской и других представителей оппозиции. Минский городской суд отказал защите экс-кандидата и остальных фигурантов в прекращении производства по уголовному делу.